Фигуристка Медведева объявила о помолвке с танцором Гайнутдиновым

Российская фигуристка Евгения Медведева на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) объявила о помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.

На видео Гайнутдинов делает ей предложение. Как написала Медведева, это произошло 7 ноября.

Гайнутдинов и Медведева вместе принимали участие в шоу «Звездные танцы» на телеканале ТНТ. Они рассекретили свои отношения летом 2025 года.

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

24-летний Гайнутдинов — солист шоу-балета «Тодес». Также он принимал участие в проектах на сцене Большого театра.