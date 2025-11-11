Молодая россиянка раскрыла гостайну иностранцу и получила приговор

В Карелии 20-летняя петербурженка получила 14 лет колонии за госизмену

Верховный суд Карелии приговорил 20-летнюю жительницу Карелии и Петербурга Веру Игнатенко к 14 годам лишения свободы за разглашение гостайны иностранцу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Она признана виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд на два года лишил ее права администрировать сайты. Отмечается, что в декабре 2024 года Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге признал ее виновной по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») и части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к терроризму»). Речь идет о попытке расправы фигурантки над бывшим мужем.

Как установил суд, Игнатенко разделяет идеологию одной из террористических организаций. Она выступает против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Девушка добровольно связалась с сотрудником СБУ и снабжала его информацией, являющейся государственной тайной. Также, по его указанию, фигурантка вовлекала других граждан в террористическую деятельность.

По информации руководителя объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой, осужденная создала группу в мессенджере, а в последующем стала ее администратором. В этой группе она публиковала тексты с призывами подрывать здания силовых структур.

Ранее сообщалось, что Верховный суд (ВС) России дал рекомендации нижестоящим инстанциям по назначению наказаний за государственную измену, указав не учитывать смягчающие обстоятельства при определенных условиях.