Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:24, 11 ноября 2025Силовые структуры

Молодая россиянка раскрыла гостайну иностранцу и получила приговор

В Карелии 20-летняя петербурженка получила 14 лет колонии за госизмену
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Верховный суд Карелии приговорил 20-летнюю жительницу Карелии и Петербурга Веру Игнатенко к 14 годам лишения свободы за разглашение гостайны иностранцу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Она признана виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд на два года лишил ее права администрировать сайты. Отмечается, что в декабре 2024 года Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге признал ее виновной по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») и части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к терроризму»). Речь идет о попытке расправы фигурантки над бывшим мужем.

Как установил суд, Игнатенко разделяет идеологию одной из террористических организаций. Она выступает против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Девушка добровольно связалась с сотрудником СБУ и снабжала его информацией, являющейся государственной тайной. Также, по его указанию, фигурантка вовлекала других граждан в террористическую деятельность.

По информации руководителя объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой, осужденная создала группу в мессенджере, а в последующем стала ее администратором. В этой группе она публиковала тексты с призывами подрывать здания силовых структур.

Ранее сообщалось, что Верховный суд (ВС) России дал рекомендации нижестоящим инстанциям по назначению наказаний за государственную измену, указав не учитывать смягчающие обстоятельства при определенных условиях.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Огромный кусок колонны рухнул при сносе «Снежкома» в Подмосковье. Более 100 машин засыпало землей, пострадали люди

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за шума

    Спецслужбы ФРГ захотели эксгумировать останки бойцов вермахта в российском регионе

    В ЕС осудили планы Еврокомиссии по созданию разведки

    На похоронах авторитета совершили покушение на главного вора в законе Абхазии

    Выплату процентов по некоторым вкладам освободят от НДС

    Простывших россиян призвали не обтираться водкой

    Выявлен скрытый сигнал приближающегося инфаркта

    «Политеховскому маньяку» захотели изменить наказание

    Большинство индийских заводов начали избегать нефти из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости