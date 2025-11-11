Мир
Россия ввела бессрочный запрет на въезд в страну представителю МИД Японии

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Российские власти ввели бессрочный запрет на въезд для 30 граждан Японии, в частности, для официального представителя МИД страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Эти меры являются ответом на продолжающуюся антироссийскую политику японского правительства, связанную со специальной военной операцией», — ответили в дипведомстве РФ.

Помимо этого, в санкционный список вошли официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, журналисты ведущих японских СМИ, включая газеты «Никкэй», «Майнити», «Асахи», телеканалы «Ти-Би-Эс» и «Фудзи ТВ», а также профессора университетов и представители неправительственных организаций.

В конце октября Министерство иностранных дел России выразило посольству Японии решительный протест в связи с военными учениями Joint Exercise 2025.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла ранее, что путь к возобновлению диалога с Японией будет возможен лишь после отказа Токио от антироссийского курса, который нацелен на нанесение России ущерба.

