Из жизни
20:49, 11 ноября 2025Из жизни

Мужчина стал видеть женщину с огромной грудью после операции на глазах

Британец сделал лазерную коррекцию зрения и стал видеть женщину с большой грудью
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: staras / Shutterstock / Fotodom

Британец столкнулся с необычными галлюцинациями после лазерной коррекции зрения. Об этом сообщает Daily Mirror.

45-летний бывший учитель из Лондона Марк Брайан стал видеть женщину с огромной грудью после операции на глазах. Впервые он заметил ее через шесть дней после коррекции, когда готовил сосиски на кухне. По его словам, женщина напоминала героиню сериала «Спасатели Малибу». Поскольку видение стало посещать мужчину регулярно, он в шутку назвал новую «подругу» Талулой.

Медики диагностировали у Брайана синдром Шарля Бонне — редкое состояние, при котором мозг компенсирует ухудшение зрения созданием сложных образов. По словам пациента, галлюцинация с большой грудью появлялась до 20 раз в сутки. При этом она исчезала, только если мужчина сильно концентрировался или громко ругался. Жена Брайана с пониманием отнеслась к ситуации, хотя и смущалась, когда Марк шутил о «побеге с Талулой». После окончания периода реабилитации галлюцинации полностью прекратились.

Ранее сообщалось о жительнице Нидерландов, которая из-за поражения мозга стала видеть драконов вместо людей. По словам 52-летней женщины, когда она встречала людей, сначала их лица казались ей нормальными. Однако затем они всегда начинали преображаться в черные морды мифических рептилий с заостренными ушами.

