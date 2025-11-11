Забота о себе
08:32, 11 ноября 2025Забота о себе

Мужчина выбрал похожую на мать партнершу и столкнулся с обвинениями в инцесте

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lookstudio / Freepik

Молодой человек столкнулся с критикой, из-за того, что его девушка и мать очень похожи и даже одеваются одинаково. Его историю опубликовало издание Mirror.

Исайя рассказал, что познакомился со своей избранницей Ярелис, когда им обоим было 11 лет. Они начали встречаться 1,5 года назад, когда достигли 18-летия. Мать юноши, Зашия, сразу нашла общий язык с подругой сына, стала считать ее своей дочерью и признала, что их характеры и внешность действительно похожи.

Однако когда две женщины стали выкладывать в соцсети фотографии в похожей одежде, критики начали обвинять Исайю в ненормальных отношениях с матерью — вплоть до инцеста. Сам юноша думает, что у хейтеров просто проблемы в семье.

По мнению Зашии, если бы девушка выбрала похожего на отца парня, негативной реакции в сети не последовало бы. Ее удивило, что пользователей сети возмутил тот факт, что мужчина может искать себе партнершу, которая, как и мать, проявляет любовь, заботу и сострадание к близким людям. Обвинения в инцесте женщина категорически опровергла, заявив, что просто пытается направить своего сына и его избранницу в правильное жизненное русло в надежде, что их отношения окажутся долгими.

Ранее британка подарила партнеру билеты на вечеринку свингеров и удивилась результату. По ее словам, сначала мужчина не оценил подарок и решил, что возлюбленная сделала его, потому что ей чего-то не хватает в отношениях.

