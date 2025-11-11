Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:28, 11 ноября 2025Интернет и СМИ

Названа причина возникновения проблем с интернетом в Петербурге

ТАСС: Проблемы с мобильным интернетом в Петербурге вызваны мерами безопасности
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Проблемы с мобильным интернетом в Санкт-Петербурге вызваны мерами безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по информатизации и связи города.

В комитете отметили, что в Санкт-Петербурге возможно ухудшение качества интернета из-за принятых мер безопасности. Уточняется, что правительственные ресурсы доступны без ограничений.

Жители Санкт-Петербурга днем во вторник, 11 ноября, пожаловались на перебои в работе мобильного интернета. За три часа ресурс зафиксировал более 900 жалоб на перебои с интернетом в этом российском городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили отправление истребителей к самолету Токаева

    Умер попавший под санкции Зеленского экс-депутат Рады

    Сдачу в плен 25 морпехов ВСУ в Димитрове сняли на видео

    Боец «Ахмата» пригрозил журналистке и призвал одуматься

    Марат Башаров рассказал о неизлечимом заболевании

    Роскомнадзор прокомментировал внезапное отключение мобильного интернета в Петербурге

    Губерниев сравнил увольнение Станковича с цирком

    Названа причина возникновения проблем с интернетом в Петербурге

    Трамп посмотрел празднование Дня Победы в России

    Трамп заявил о заказе «произведения искусства» для Вооруженных сил США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости