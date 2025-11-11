Названа причина возникновения проблем с интернетом в Петербурге

ТАСС: Проблемы с мобильным интернетом в Петербурге вызваны мерами безопасности

Проблемы с мобильным интернетом в Санкт-Петербурге вызваны мерами безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по информатизации и связи города.

В комитете отметили, что в Санкт-Петербурге возможно ухудшение качества интернета из-за принятых мер безопасности. Уточняется, что правительственные ресурсы доступны без ограничений.

Жители Санкт-Петербурга днем во вторник, 11 ноября, пожаловались на перебои в работе мобильного интернета. За три часа ресурс зафиксировал более 900 жалоб на перебои с интернетом в этом российском городе.