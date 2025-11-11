Интернет и СМИ
14:39, 11 ноября 2025

Жители одного российского города пожаловались на перебои с мобильным интернетом

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на перебои в работе мобильного интернета
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Жители Санкт-Петербурга днем во вторник, 11 ноября, пожаловались на перебои в работе мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.рф».

За три часа ресурс зафиксировал более 900 жалоб на перебои с интернетом в этом российском городе. «Мобильный интернет не работает в Спб: Московский, Кировский район. По трем "симкам" глухо», «Санкт-Петербург. Не работает мобильный интернет», «Санкт-Петербург, ничего не работает!» — заявили на портале пользователи.

Как утверждает «Осторожно, новости» со ссылкой на жителей Санкт-Петербурга, проблемы с мобильным интернетом зафиксированы практически во всех районах города.

Ранее Минцифры России опровергло информацию о том, что в стране будут отключать интернет в выходные дни. В министерстве уточнили, что мобильный и спутниковый интернет в России работает штатно с учетом особенностей, связанных с безопасностью граждан.

Мобильный интернет в России начали ограничивать перед Днем Победы. Уточнялось, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности. Новости о частичных ограничениях работы мобильного интернета в регионах продолжают регулярно появляться в медиапространстве.

