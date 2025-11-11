Названы ответственные за побитые машины при сносе комплекса в Подмосковье

Юрист Воропаев: Ущерб побитым авто при сносе «Снежкома» возместит подрядчик

Ущерб владельцам пострадавших автомобилей при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске будет возмещать застройщик, владелец здания или подрядчик по демонтажу. Ответственных за побитые машины назвал автоюрист Лев Воропаев, пишет «Газета.Ru».

Специалист посоветовал собственникам поврежденных авто обратиться в полицию, чтобы зафиксировать обстоятельства поломки машины. «Сотрудник полиции должен составить протокол осмотра, взять объяснение от водителя», — пояснил Воропаев.

После проведения независимой оценки причиненного ущерба владельцам машин нужно направить заказным письмом собственнику здания, застройщику или подрядчику досудебные требования о компенсации ущерба, рассказал юрист.

Если придет отказ или вообще не последует никаких действий, автовладельцам стоит переадресовать свой иск через суд. Высока вероятность, что дело будет выиграно и по решению суда потери полностью возместят, заключил Воропаев.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков подсчитали, что ущерб для машин от обрушения башни при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске может достигать 100 миллионов рублей.