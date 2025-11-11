Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:54, 11 ноября 2025Экономика

Подсчитан ущерб от сноса комплекса в Подмосковье

РСА: Ущерб от сноса лыжного комплекса «Снежком» может достигать 100 млн рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Ущерб от обрушения башни при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске может достигать 100 миллионов рублей. Сумму подсчитали в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА), пишет ТАСС.

«Сам ущерб может составить до 100 миллионов рублей», — рассказали в организации.

Во время сноса спортивного объекта часть обломков упала на автостоянку рядом с комплексом, а также на проходящую вдоль него дорогу. Рухнувшие на землю элементы конструкции перекрыли движение по одной из полос. В результате пострадали не менее 140 автомобилей.

В соседних домах при обрушении «Снежкома» потрескались стены. На повреждения пожаловались в рядом стоящем ЖК« Арт». Также в некоторых домах Красногорска пропало электричество.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уровень смертности почти 100 процентов». В ВСУ вспыхнула болезнь времен Первой мировой. Почему в ее распространении винят дроны?

    Музыкант уличной группы «Стоптайм» получил еще одно наказание

    Лавров связал вступление Прибалтики в ЕС с ростом русофобии

    Жители Подмосковья пожаловались на повреждения квартир при обрушении спорткомплекса

    Противника Эрдогана захотели приговорить к 2352 годам тюрьмы

    Российские маркетплейсы взяли на себя дополнительные обязательства

    Лавров раскрыл детали ноты для США с требованиями по Украине

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха на море на Новый год

    Лавров обратился с призывом к Евросоюзу

    Тарасова прокомментировала помолвку Медведевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости