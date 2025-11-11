Подсчитан ущерб от сноса комплекса в Подмосковье

РСА: Ущерб от сноса лыжного комплекса «Снежком» может достигать 100 млн рублей

Ущерб от обрушения башни при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске может достигать 100 миллионов рублей. Сумму подсчитали в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА), пишет ТАСС.

«Сам ущерб может составить до 100 миллионов рублей», — рассказали в организации.

Во время сноса спортивного объекта часть обломков упала на автостоянку рядом с комплексом, а также на проходящую вдоль него дорогу. Рухнувшие на землю элементы конструкции перекрыли движение по одной из полос. В результате пострадали не менее 140 автомобилей.

В соседних домах при обрушении «Снежкома» потрескались стены. На повреждения пожаловались в рядом стоящем ЖК« Арт». Также в некоторых домах Красногорска пропало электричество.