Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:09, 11 ноября 2025Экономика

Стены соседних домов потрескались при сносе комплекса в Подмосковье

В Красногорске при сносе сносе колонны «Снежкома» треснули стены соседних домов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Красногорске при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» потрескались стены соседних домов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На повреждения пожаловались жильцы ЖК «Арт». В нескольких квартирах появились трещины на стенах, также пострадали кафельные плитки. По словам россиян, им будет сложно доказать прямую связь ущерба со сносом комплекса. Однако они все равно планируют обратиться с жалобами к местным властям.

Ранее стало известно, что при сносе «Снежкома» повредили десятки автомобилей. На опубликованных кадрах видно, что часть башни отваливается и падает на землю. Куски бетона разлетаются по асфальту. Рабочие скидывали блоки сверху на землю тросом. Также опубликовано видео поврежденных автомобилей: они залиты грязью и у них выбиты стекла.

Кроме того, около 10 тысяч жителей Красногорска остались без света из-за обрушения лыжного комплекса. Во время проведения демонтажных работ оборвался кабель.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британский спецназ готовится к захвату судов и нефтяных вышек. Тайные морские операции против России начнут при одном условии

    Зеленский приехал в Херсон

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за шума

    Спецслужбы ФРГ захотели эксгумировать останки бойцов вермахта в российском регионе

    В ЕС осудили планы Еврокомиссии по созданию разведки

    На похоронах авторитета совершили покушение на главного вора в законе Абхазии

    Выплату процентов по некоторым вкладам освободят от НДС

    Простывших россиян призвали не обтираться водкой

    Выявлен скрытый сигнал приближающегося инфаркта

    «Политеховскому маньяку» захотели изменить наказание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости