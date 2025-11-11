Стены соседних домов потрескались при сносе комплекса в Подмосковье

В Красногорске при сносе сносе колонны «Снежкома» треснули стены соседних домов

В Красногорске при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» потрескались стены соседних домов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На повреждения пожаловались жильцы ЖК «Арт». В нескольких квартирах появились трещины на стенах, также пострадали кафельные плитки. По словам россиян, им будет сложно доказать прямую связь ущерба со сносом комплекса. Однако они все равно планируют обратиться с жалобами к местным властям.

Ранее стало известно, что при сносе «Снежкома» повредили десятки автомобилей. На опубликованных кадрах видно, что часть башни отваливается и падает на землю. Куски бетона разлетаются по асфальту. Рабочие скидывали блоки сверху на землю тросом. Также опубликовано видео поврежденных автомобилей: они залиты грязью и у них выбиты стекла.

Кроме того, около 10 тысяч жителей Красногорска остались без света из-за обрушения лыжного комплекса. Во время проведения демонтажных работ оборвался кабель.