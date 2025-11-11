Экономика
12:10, 11 ноября 2025Экономика

В России не нашли желающих обновлять электростанции

«Ъ»: Проекты модернизации старых ТЭС в России не заинтересовали инвесторов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По итогам двух отборов на тендерах по модернизации тепловых электростанций (ТЭС) в период 2029-2031 годов законтрактовано мощностей на один гигаватт из пяти предложенных. Об этом со ссылкой на данные «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы) пишет «Коммерсантъ».

На работу по остальным проектам желающих не нашлось. При этом их отбор в этом году переносили дважды для изменения ценовых параметров конкурса, чтобы сделать их более привлекательными для участников.

В текущем виде капитальные затраты на модернизацию энергоблоков выросли в два-три раза, но даже такие суммы, по оценкам генерирующих компаний, не позволяют окупить проекты.

В «Совете производителей энергии» подчеркнули, что итоги конкурсов продемонстрировали дефицит инвестиционного ресурса и потенциальную нехватку газовых турбин. В организации надеются, что к следующему отбору задача привлечения инвестиций получит системное решение на государственном уровне.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отметил, что неэффективность актуальных проектов модернизации обеспечивается как технологическими ограничениями, так и высокой стоимостью заемных средств. По его мнению, генерирующие компании постараются избегать участия в отборе до тех пор, пока стоимость работ в контрактах не вырастет до уровня, позволяющего хотя бы окупить собственные вложения.

Ранее «Сообщество потребителей энергии», объединяющее крупную отечественную промышленность, выступило против идеи создания государственной компании для строительства объектов электроэнергетики. Такой проект выдвинуло Минэнерго, с помощью новой структуры ведомство рассчитывает ускорить создание новых мощностей на фоне растущего энергодефицита регионов и недостаточной генерации.

Однако представители бизнеса полагают, что обращение к госкомпании приведет к росту стоимости работ и увеличению финансовой нагрузки для промышленных потребителей.

