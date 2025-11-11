Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:05, 11 ноября 2025Путешествия

Недовольная плохим номером туристка в гневе затопила его после отказа в возврате денег

SCMP: Туристка из Китая затопила номер на Хайнане после отказа в возврате денег
Алина Черненко

Фото: Kodans / Shutterstock / Fotodom

Туристка, недовольная плохим номером в отеле на китайском курорте Хайнань, в приступе гнева затопила его после отказа в возврате денег. Подробностями истории поделилось местное издание South China Morning Post (SCMP).

Уточняется, что инцидент произошел 28 октября, однако известно о нем стало только сейчас. Гостья отеля, имя которой не раскрывается, забронировала на онлайн-платформе номер на сутки за 108 юаней (около 1,2 тысячи рублей). Она заселилась поздно ночью, а через полчаса подала запрос на отмену бронирования с полным возвратом средств, указав в качестве причины смену планов.

Материалы по теме:
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала. Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала.Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
28 января 2024
Трагические смерти, секс-скандалы и дикие вечеринки. Что творилось в самом загадочном отеле Голливуда и почему его обожали звезды?
Трагические смерти, секс-скандалы и дикие вечеринки.Что творилось в самом загадочном отеле Голливуда и почему его обожали звезды?
26 февраля 2025

Менеджер отеля по фамилии Сюн заявил, что их политика не допускает отмены бронирования после заселения, но женщина настаивала, утверждая, что номер был низкого качества и с плохой звукоизоляцией. Тогда персонал предложил ей бесплатное повышение категории номера, но она отказалась.

Более того, гостья позвонила в полицию и пожаловалась. В ожидании стражей правопорядка она открыла кран на раковине, включила душ и затопила комнату. Недовольная путешественница также бросила в душевую кабину постельное белье и вылила на него гель для душа.

Персонал обнаружил затопление, когда вода из номера туристки на втором этаже начала протекать в вестибюль. По данным издания, краны были открыты с двух часов ночи до раннего утра. Номер был полностью затоплен, а стены и пол — повреждены.

В итоге сотрудники отеля тоже вызвали полицию и потребовали, чтобы гостья взяла на себя ответственность за случившееся. Постоялице пришлось это сделать. Помимо этого, она согласилась возместить отелю ущерб в размере почти 30 тысяч юаней (около 340 тысяч рублей).

Ранее супруги поехали в отпуск мечты в Мексику и заявили, что отдых превратился в ад из-за потопа в роскошной гостинице. Дождевая вода хлынула в комнату из вентилятора в потолке.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турецкий военный самолет разбился на границе Грузии и Азербайджана. Солдаты возвращались с парада в Баку

    Валя Карнавал показала фото в откровенном свадебном образе

    Популярная российская блогерша рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

    В интернет слили скандальное видео с Дмитрием Дибровым. В этом увидели желание отомстить за продажу дома на Рублевке

    Багги влетел в людей в Подмосковье

    В Эстонии провели голосование за закрытие границы с Россией

    В Великобритании испугались мощи Китая

    Овчарка спасла шестерых бойцов СВО от атаки ВСУ ценой своей жизни

    Бывший министр экономики Украины заявил об уходе на фоне дела «кошелька» Зеленского

    Отказ Индии и Китая от российской нефти объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости