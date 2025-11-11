Открыт новый способ снизить тягу к алкоголю

B&P: Новый препарат MCH11 блокирует тягу к алкоголю

Испанские ученые разработали экспериментальное вещество, которое снижает потребление алкоголя и мотивацию к его употреблению. Препарат под названием MCH11, созданный в Университете Мигеля Эрнандеса в Эльче, воздействует на эндоканнабиноидную систему мозга — ту же, что регулирует удовольствие, стресс и самоконтроль. Исследование опубликовано в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy (B&P).

Эксперименты на мышах показали, что MCH11 блокирует фермент, разрушающий молекулу 2-AG, отвечающую за чувство удовлетворения и эмоциональный баланс. В результате повышается уровень 2-AG в мозге, снижается тревожность, подавляется импульс к употреблению алкоголя и уменьшаются симптомы отмены. Препарат не вызывал побочных эффектов и даже проявил легкие антидепрессивные свойства.

Ученые также отметили различия между полами: у самцов эффект проявлялся при низких дозах, тогда как самкам требовалась более высокая концентрация препарата. Наилучшие результаты наблюдались при сочетании MCH11 с уже существующим лекарством топираматом, что открывает путь к созданию персонализированных схем лечения алкогольной зависимости.

Хотя MCH11 пока не тестировался на людях, исследователи считают, что он может стать основой нового поколения препаратов, которые воздействуют на нейронные механизмы зависимости без тяжелых побочных эффектов.

Ранее ученые выяснили, что алкоголь запускает в организме тот же метаболический путь, что и сахар, — заставляя печень вырабатывать фруктозу, усиливающую тягу к спиртному.