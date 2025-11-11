Бывший СССР
Отряд бойцов ВСУ сдался в Димитрове

25 военных ВСУ сдались в плен в окруженном Димитрове
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

В окруженном Димитрове (украинское название — Мирноград) 25 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Логистика ВСУ в городе полностью перерезана российскими дронами. Вооруженные силы России сбрасывали украинским военным листовки с руководством, как сохранить себе жизнь, после чего 25 окруженных бойцов ВСУ сложили оружие и сдались в плен. Российские военные определили, что они из 38-й бригады морской пехоты.

Ранее стало известно, что российские военные достигли новых успехов в Харьковской области. Также они продвинулись западнее Синельниково на хатненском участке фронта.

До этого пленный боец ВСУ Евгений Киптилый рассказал о положении украинской армии в Красноармейске. От безысходности он сдался российским военным.

