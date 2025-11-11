Пенсионеры впервые посетили урок сексуального просвещения и поделились впечатлениями

В испанском городе Бенидорм психолог и сексолог Фелипе Уртадо провел урок сексуального просвещения для пенсионеров, которые впервые посетили подобную лекцию из-за существовавших в молодости табу и традиционного воспитания. После мероприятия пожилые люди поделились своими впечатлениями с изданием Informacion.

По словам Уртадо, он рассказал участникам мероприятия об оргазме, эректильной дисфункции, секс-игрушках, смазках, мастурбации, групповом сексе, порнографии и интимной жизни в период менопаузы. Всего лекцию посетили более 400 пенсионеров.

«Если бы мне рассказали об этом в 18 лет, возможно, моя жизнь с первой женой сложилась бы иначе. Мы всему учились по ходу дела, поэтому секс был не слишком разнообразным», — признался 73-летний Рамон. Тем временем 72-летняя Инма рассказала, что она на протяжении долгого времени проживала с монахинями, у которых почти все, связанное с сексуальностью, считалось грехом. «Сейчас, во второй половине жизни, я узнала, что в моем теле есть столько эрогенных зон», — добавила она.

По словам 79-летнего Хоакина, он узнал на лекции много новой информации. Он заявил, что не знал, например, о реакции женских половых органов на стимуляцию, о связи удовольствия и эмоциональной связи с партнером. «Понятно, что с возрастом мы теряем либидо, но нам нужно искать внешние способы его повышения», — отметил пенсионер.

