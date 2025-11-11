Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:28, 11 ноября 2025Забота о себе

Перечислены приводящие к постоянной усталости три ошибки в питании

Врач Лебедева: Кофе и углеводы на завтрак приводят к постоянной усталости
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: jcomp / Freepik

Эндокринолог Диляра Лебедева заявила, что человек может постоянно чувствовать себя уставшим из-за трех ошибок в питании. Их она перечислила в своем Telegram-канале.

По словам Лебедевой, первой ошибкой является употребление на завтрак кофе и углеводов при низком количестве белка. «Результат: резкая усталость через один-два часа, тревожность, раздражительность, тяга к сладкому и нулевая активность уже после обеда», — предупредила она.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Второй ошибкой, по мнению врача, является употребление большого количества булочек, батончиков, соков и фруктов, то есть сладкого. Из-за этого митохондрии теряют чувствительность к глюкозе и перестают вырабатывать энергию, объяснила эндокринолог.

Лебедева добавила, что также к усталости приводит урезание количества жиров в рационе. Врач объяснила, что жиры являются сырьем для гормонов, поэтому, если сократить их объем, организм фактически перейдет в режим выживания.

Ранее биотехнолог Дмитрий Быстров призвал не отказываться полностью от соли. Такой тип питания, по его словам, повышает риск развития тромбоза.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уровень смертности почти 100 процентов». В ВСУ вспыхнула болезнь времен Первой мировой. Почему в ее распространении винят дроны?

    Музыкант уличной группы «Стоптайм» получил еще одно наказание

    Лавров связал вступление Прибалтики в ЕС с ростом русофобии

    Жители Подмосковья пожаловались на повреждения квартир при обрушении спорткомплекса

    Противника Эрдогана захотели приговорить к 2352 годам тюрьмы

    Российские маркетплейсы взяли на себя дополнительные обязательства

    Лавров раскрыл детали ноты для США с требованиями по Украине

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха на море на Новый год

    Лавров обратился с призывом к Евросоюзу

    Тарасова прокомментировала помолвку Медведевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости