Перечислены приводящие к постоянной усталости три ошибки в питании

Врач Лебедева: Кофе и углеводы на завтрак приводят к постоянной усталости

Эндокринолог Диляра Лебедева заявила, что человек может постоянно чувствовать себя уставшим из-за трех ошибок в питании. Их она перечислила в своем Telegram-канале.

По словам Лебедевой, первой ошибкой является употребление на завтрак кофе и углеводов при низком количестве белка. «Результат: резкая усталость через один-два часа, тревожность, раздражительность, тяга к сладкому и нулевая активность уже после обеда», — предупредила она.

Второй ошибкой, по мнению врача, является употребление большого количества булочек, батончиков, соков и фруктов, то есть сладкого. Из-за этого митохондрии теряют чувствительность к глюкозе и перестают вырабатывать энергию, объяснила эндокринолог.

Лебедева добавила, что также к усталости приводит урезание количества жиров в рационе. Врач объяснила, что жиры являются сырьем для гормонов, поэтому, если сократить их объем, организм фактически перейдет в режим выживания.

Ранее биотехнолог Дмитрий Быстров призвал не отказываться полностью от соли. Такой тип питания, по его словам, повышает риск развития тромбоза.