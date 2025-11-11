Мир
ЕС предупредили об опасном последствии плана по вступлению Украины

Политолог Жарихин: План ЕС по вступлению Украины может привести к его распаду
Игры Европейского союза (ЕС) с правом вето могут привести к началу его распада, считает заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» план объединения по вступлению Украины.

Ранее стало известно, что в ЕС разрабатывают план, который позволит Киеву приступить к подготовке к вхождению в объединение без необходимости согласия всех государств-членов.

«С моей точки зрения, они очень опасно играют с правом вето внутри Евросоюза, который худо-бедно существовал за счет того, что все-таки не довлел экономически и политически вес крупных держав внутри Евросоюза. Все эти игры, по-моему, приведут к тому, что Евросоюз действительно начнет распадаться. Как только право вето снимут, медленно, но верно малые державы начнут выходить из Евросоюза, потому что их голос, их позиция станет неслышима», — поделился политолог.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не допустит вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что нежелание видеть Киев в составе объединения выразил венгерский народ.

