Политолог назвал вероятных организаторов запуска беспилотников над АЭС в Бельгии

Ткаченко: Беспилотники над АЭС в Бельгии могли запустить сторонники Украины

Запуск беспилотников над АЭС в Бельгии могли организовать сторонники Украины, чтобы повлиять на общественное мнение в королевстве по вопросу конфискации российских активов в пользу Киева. Такое предположение выдвинул профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в беседе с газетой «Взгляд».

Он не исключил заинтересованность в инциденте и самого правительства Бельгии, которому «требуется объяснять гражданам сокращение социальных выплат в пользу военных расходов», а также и руководства НАТО, которому нужно обоснование будущих трат на поддержку ВПК.

«Сложно сказать, удастся ли сторонникам Украины добиться поставленных целей таким резонансным способом. Однако в Польше кризис с БПЛА уже привел к новому витку русофобии на Западе. Поэтому недоброжелатели потенциально могут аналогичным образом "помочь" Киеву и в случае с Бельгией», — заключил политолог Ткаченко.

9 ноября три дрона были замечены над бельгийской атомной электростанцией Doel, они не повлияли на ее работу.