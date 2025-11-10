Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:57, 10 ноября 2025Мир

Три дрона заметили над атомной электростанцией в Бельгии

Belga: Три дрона заметили над атомной электростанцией Doel в Бельгии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Три дрона были замечены над бельгийской атомной электростанцией (АЭС) Doel, они не повлияли на работу инфраструктуры, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Belga.

Как уточнил пресс-секретарь оператора АЭС Engie, над станцией Doel были замечены три беспилотника. Он добавил, что это не повлияло на работу электростанции, но «соответствующие службы продолжают следить за ситуацией».

Аэропорты Брюсселя и Льежа закрывали 4 ноября из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко объяснил, что провокации с беспилотниками в Европейском союзе нужны для повышения градуса военного психоза и оправдания военных трат в европейских странах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать». В Кремле обозначили позицию России по ядерным испытаниям

    Оценены шансы ЦСКА отобрать очки у «Северстали» в матче КХЛ

    Пушилин рассказал о зачистке центра Красноармейска от ВСУ

    В России назвали театром отключение света во время интервью Зеленского

    Хейли Бибер похвасталась фигурой в бикини

    Три дрона заметили над атомной электростанцией в Бельгии

    В Словакии столкнулись два поезда

    В России предложили индексировать зарплату не реже одного раза в год

    Трамп оценил отставку руководства Би-би-си

    В России прокомментировали отставку руководства Би-би-си

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости