Беспилотники сорвали рейсы в двух аэропортах Европы

RTBF: Аэропорты Брюсселя и Льежа закрывали 4 ноября из-за угрозы БПЛА

Появившиеся в воздушном пространстве двух аэропортов в Европе беспилотники сорвали пассажирские рейсы. Об этом сообщило издание RTBF.

БПЛА заметили ночью 4 ноября над воздушными гаванями Брюсселя и Льежа, Бельгия. Из-за угрозы атак аэродромы временно закрывали, а суда перенаправляли в ближайшие города. «Дроны были замечены как над военными базами, так и в аэропортах. Воздушное движение несколько раз прерывалось вечером и ночью», — подтвердил представитель аэропорта Льежа Кристиан Делькур.

По оценке Совета национальной безопасности европейской страны, за управлением аппаратов может стоять «государственный субъект», однако неопровержимых доказательств этого нет. На данный момент расследование продолжается.

Ранее аэропорт Бремена в Германии прервал работу из-за БПЛА. Приближение дрона зафиксировали и в Мюнхене.