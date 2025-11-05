Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:43, 5 ноября 2025Путешествия

Беспилотники сорвали рейсы в двух аэропортах Европы

RTBF: Аэропорты Брюсселя и Льежа закрывали 4 ноября из-за угрозы БПЛА
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ine Gillis / Globallookpress.com

Появившиеся в воздушном пространстве двух аэропортов в Европе беспилотники сорвали пассажирские рейсы. Об этом сообщило издание RTBF.

БПЛА заметили ночью 4 ноября над воздушными гаванями Брюсселя и Льежа, Бельгия. Из-за угрозы атак аэродромы временно закрывали, а суда перенаправляли в ближайшие города. «Дроны были замечены как над военными базами, так и в аэропортах. Воздушное движение несколько раз прерывалось вечером и ночью», — подтвердил представитель аэропорта Льежа Кристиан Делькур.

Материалы по теме:
«Идеальная замена Европы без визы» Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?
«Идеальная замена Европы без визы»Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?
17 сентября 2024
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2025 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2025 году?Список стран, открытых для россиян
20 января 2025

По оценке Совета национальной безопасности европейской страны, за управлением аппаратов может стоять «государственный субъект», однако неопровержимых доказательств этого нет. На данный момент расследование продолжается.

Ранее аэропорт Бремена в Германии прервал работу из-за БПЛА. Приближение дрона зафиксировали и в Мюнхене.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия теряет покупателей своего зерна. Экспорт пшеницы резко сокращается

    В Судане разбился военный самолет

    Тату-мастер изнасиловал туристку пальцами во время сеанса на Ибице

    В Раде подтвердили мобилизацию охранника Анджелины Джоли

    США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной ракеты

    Украинский военный рассказал о стыде за страну перед Анджелиной Джоли

    Путин провел встречу с председателем Верховного суда России

    Пьяный мужчина попытался поцеловать президента

    В Москве задержали работавших на телефонных мошенников отца и сына

    Ушедший из России гигант фастфуда не оправдал ожиданий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости