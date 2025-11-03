Аэропорт Германии прервал работу из-за БПЛА

DPA: Неизвестный дрон почти на час прервал работу аэропорта Бремена в Германии

Аэропорт Бремена приостанавливал работу примерно на час вечером в воскресенье, 2 ноября, из-за обнаружения БПЛА. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.

«Беспилотник был замечен около 19:30 в непосредственной близости от аэропорта... Авиадиспетчерская служба немедленно прекратила взлет и посадку. С 20:22 воздушное сообщение было возобновлено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорт Мюнхена в Германии был временно закрыт после сообщений о беспилотниках, которые власти не смогли проверить. По данным Accociated Press, три рейса были перенаправлены, один отменен, инцидент не привел к серьезным последствиям или ущербу.

23 сентября аэропорты Осло и Копенгагена закрыли воздушное пространство из-за обнаружения неизвестных беспилотников. Их работа была приостановлена почти на четыре часа, а все рейсы перенаправлены в ближайшие аэропорты.