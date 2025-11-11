Пожар в Одессе после ударов ВС России попал на видео, слышны взрывы

Пожар в Одессе после ударов Вооруженных сил (ВС) России попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

На видео также слышны взрывы. Другие подробности издание не приводит. Информации о том, на каком объекте произошло возгорание, нет.

Ранее местные паблики сообщали о прилетах по объектам энергетики и портовой инфраструктуре в Одессе. В ночь на 13 октября также сообщалось об атаке на город. Тогда до 20 дронов атаковали Одессу. До этого украинские СМИ писали о массированной атаке беспилотников на Одессу. По их данным, под удар попали объекты энергетики. Сообщалось, что на месте прилетов вспыхнул сильный пожар.