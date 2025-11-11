Мир
22:04, 11 ноября 2025
Мир

Преступность на почве ненависти к русским стала рекордной в Финляндии

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters

В докладе Полицейской академии из Темпере сообщается о рекордном числе преступлений в Финляндии на почве ненависти к гражданам России и уроженцам бывшего Советского Союза (СССР).

Речь идет о тех преступлениях, которые были официально зарегистрированы местной полицией. За 2024 год в полицию в целом поступило более 1800 сообщений о преступлениях из ненависти. В основном это была вербальная агрессия — словесные оскорбления или же угрозы, но не обходилось и без нападений.

Нападения полиция Финляндии фиксировала на дорогах, улицах и в публичных местах, например, на рынках.

«Если рассматривать гражданство жертв преступлений на почве ненависти или страну рождения жертв, не являющихся уроженцами Финляндии, то наиболее частыми объектами основных преступлений были граждане России и Эстонии, а также лица, родившиеся в Советском Союзе», — сообщается в докладе.

Полиция также отметила, что в отношении россиян в 2024 году преступлений было больше на 19 процентов, чем годом ранее — в 2023-м. Авторы исследования связывают это с ситуацией на Украине.

Ранее сотрудники Министерства внутренних дел России (МВД РФ) оценили рост преступности среди несовершеннолетних в стране.

    Все новости