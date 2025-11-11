Силовые структуры
17:53, 11 ноября 2025Силовые структуры

Призывавший к отделению Сибири россиянин получил срок

В Омске осудили молодого человека за призывы к терроризму и госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: УФСБ России по Омской области

В Омске осудили молодого человека за призывы к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 19-летний местный житель был администратором нескольких украинских Telegram-каналов, которые пропагандировали деятельность террористических организаций и призывали к насилию в отношении российских граждан. Также он переводил деньги на счет участников этих формирований для оказания материальной поддержки. Дополнительно установлено, что молодой человек был сторонником вооруженной организации, которая выступала за отделение Сибири от России.

2-й Восточный окружной военный суд признал его виновным в госизмене и призывах к терроризму. Суд приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала москвича за сбор данных о личной жизни военных для Украины.

.
    Все новости