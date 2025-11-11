Силовые структуры
17:50, 11 ноября 2025Силовые структуры

Пуля из ружья товарища лишила жизни россиянина

В Волгоградской области СК возбудил дело по факту гибели охотника
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Волгоградской области возбудили уголовное дело после несчастного случая на охоте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Утром 8 ноября группа охотников вышла в лес Урюпинского района, один из них стал снимать с плеча ружье, которое не стояло на предохранителе, и по неосторожности нажал на спусковой механизм.

В результате выстрела пуля попала в стоявшего позади мужчину. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Башкирии суд дал 3,5 года колонии за поджог здания сельсовета из обиды.

