Пуля из ружья товарища лишила жизни россиянина

В Волгоградской области СК возбудил дело по факту гибели охотника

В Волгоградской области возбудили уголовное дело после несчастного случая на охоте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Утром 8 ноября группа охотников вышла в лес Урюпинского района, один из них стал снимать с плеча ружье, которое не стояло на предохранителе, и по неосторожности нажал на спусковой механизм.

В результате выстрела пуля попала в стоявшего позади мужчину. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

