Путин созвонился с президентом Узбекистана

Путин и Мирзиеев обсудили стратегическое сотрудничество России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и обсудил вопросы стратегического партнерства двух стран. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества по целому ряду направлений», — говорится в публикации.

Отмечается, что разговор был также посвящен развитию совместных проектов в сфере энергетики. О каких именно проектах идет речь, не уточняется.

Ранее российский лидер Владимир Путин созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили подготовку к визиту казахстанского лидера в Москву.