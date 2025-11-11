Культура
13:59, 11 ноября 2025Культура

Раскрыты дата и место похорон Владимира Симонова

Актера Владимира Симонова похоронят 12 ноября на Троекуровском кладбище
Ольга Коровина

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Народный артист России Владимир Симонов будет похоронен 12 ноября на Троекуровском кладбище. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

«Прощание будет проходить в большом фойе Театра имени Евгения Вахтангова 12 ноября с 11 до 13 часов», — добавил Крок.

9 ноября сообщалось, что Симонова не стало в возрасте 68 лет. Позже стало известно, что актеру нужна была срочная операция, которая переносилась из-за многочисленных противопоказаний. По данным Shot, причиной его кончины стала сердечная недостаточность. Отмечалось, что артист продолжал активно заниматься творческой деятельностью и служить в театре, несмотря на состояние здоровья.

Владимир Симонов прославился благодаря ролям в сериалах «Граница. Таежный роман», «Остановка по требованию», «Достоевский» и «Перевал Дятлова».

