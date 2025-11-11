Россиянин ограбил и изнасиловал знакомую в ее доме

В Пермском крае осудят изнасиловавшего знакомую в ее доме

В Пермском крае осудят изнасиловавшего знакомую в ее доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Мужчина обвиняется по статьям 162 («Разбой») и 131 («Изнасилование») УК РФ.

По данным следствия, ночью 16 июня 25-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения пришел домой к своей знакомой в поселке Ныроб. Когда девушка открыла дверь, он, угрожая ножом, проник внутрь и похитил деньги и украшения. В процессе нападения он изнасиловал пострадавшую.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что похитивший и изнасиловавший россиянку ради денег участник ОПГ получил срок.