Россиянка поехала на отдых в Турцию в одиночестве и была найдена бездыханной в отеле

Turizm Ajansi: Россиянку нашли бездыханной в номере отеля в Аланье

Российскую туристку нашли бездыханной в номере отеля на популярном турецком курорте Аланья. Об этом сообщает местное издание Turizm Ajansi.

Уточняется, что 63-летняя Наталья Б. поехала на отдых в одиночестве. Она долгое время не выходила из своего номера, и это вызвало подозрение у персонала. Сотрудники отеля вошли в комнату и обнаружили россиянку без признаков жизни.

Вызванные в отель врачи констатировали кончину туристки. Полиция осмотрела место происшествия, а тело женщины отправили в местный институт судебной медицины на вскрытие.

В октябре на этом же турецком курорте обнаружили бездыханной еще одну российскую туристку. 69-летняя женщина по имени Ольга жила в гостинице в районе Каргыджак.