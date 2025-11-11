Путешествия
Российская тревел-блогерша раскрыла требования к идеальным женам в Узбекистане

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Bilal Kocabas / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Елена Лисейкина побывала в Узбекистане и раскрыла главные требования к идеальным женам в этой стране. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Тревел-блогерша рассказала, что хорошая жена в понимании узбеков должна быть терпеливой. Кроме того, она не может называть мужа по имени и обязана обращаться к нему на «вы», а также вставать, если он заходит в комнату.

«Не смеется громко, не спорит, не стремится быть в центре внимания. Скромность, это не просто черта характера, а важный социальный навык именно для девушки и будущей жены», — объяснила россиянка.

Также от жен требуется молчание: она не должна спорить и обижаться. «Узбекская жена должна уметь все: приготовить плов, испечь лепешки, выстирать вручную, навести порядок во дворе и в доме. Причем без жалоб и отказов», — добавила автор материала.

Ранее Елена Лисейкина назвала опасность джинсов для перелетов. Автор публикации посоветовала туристам забыть про узкие джинсы и платья перед полетом.

