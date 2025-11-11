Российский боец оценил эффективность танка в городских боях

ТАСС: Распространение FPV-дронов снизило эффективность танков в городских боях

Распространение FPV-дронов снизило эффективность танков в городских боях, которые теперь целесообразнее применять с закрытых огневых позиций. Такую оценку ТАСС привел командир танковой роты 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа в составе группировки «Центр» с позывным Аслан.

«В современных реалиях боя с избытком дронов в небе танк в городе малоэффективен. Намного эффективнее, если он с закрытых огневых позиций работает, больше пользы принесет и дольше проживет, поэтому сейчас все стараются использовать танки с закрытых огневых позиций», — сказал российский боец.

В октябре в публикации западного издания MWM заметили, что Вооруженные силы России быстро наращивают парк танков семейства Т-80, которые отличаются экстремальной мобильностью.

В сентябре бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев заявил, что модернизированные танки Т-90М «Прорыв» с учетом дальнейших доработок будут стоять на вооружении Российской армии еще как минимум 10-15 лет.