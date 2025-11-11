Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:14, 11 ноября 2025Наука и техника

Российский боец оценил эффективность танка в городских боях

ТАСС: Распространение FPV-дронов снизило эффективность танков в городских боях
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Распространение FPV-дронов снизило эффективность танков в городских боях, которые теперь целесообразнее применять с закрытых огневых позиций. Такую оценку ТАСС привел командир танковой роты 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа в составе группировки «Центр» с позывным Аслан.

«В современных реалиях боя с избытком дронов в небе танк в городе малоэффективен. Намного эффективнее, если он с закрытых огневых позиций работает, больше пользы принесет и дольше проживет, поэтому сейчас все стараются использовать танки с закрытых огневых позиций», — сказал российский боец.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

В октябре в публикации западного издания MWM заметили, что Вооруженные силы России быстро наращивают парк танков семейства Т-80, которые отличаются экстремальной мобильностью.

В сентябре бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев заявил, что модернизированные танки Т-90М «Прорыв» с учетом дальнейших доработок будут стоять на вооружении Российской армии еще как минимум 10-15 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина целый год вербовала пилотов для угона МиГ-31. Летчику предлагали отравить командира экипажа и присылали фото с горой денег

    Главу евродипломатии призвали вернуться в школу из-за незнания истории

    Германия задумала увеличить финансирование помощи Украине

    Москвичке ампутировали кисти рук из-за связывания

    В московском ТЦ открыли бордель

    Кит чуть не проглотил ныряльщицу и попал на видео

    Ставку по семейной ипотеке в России захотели повысить до 12 процентов

    Раскрыт самый полезный метод приготовления кофе

    В ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте появились жертвы

    В России объяснили попытку Украины угнать носитель гиперзвуковых «Кинжалов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости