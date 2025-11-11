Сорвавший планы ГУР российский пилот рассказал о попытке вербовки разведкой Украины

Пилот МиГ-31: ГУР Украины обещало заплатить за истребитель с «Кинжалом» $3 млн

Пилот-штурман истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ раскрыл подробности своей вербовки Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Кадры распространила Федеральная служба безопасности России, они есть в распоряжении «Ленты.ру».

Он рассказал, что с ним вышел на связь неизвестный и предложил миллион долларов и гражданство европейской страны за угон самолета на Украину. В случае, если на истребителе будет установлена гиперзвуковая ракета «Кинжал», сумма выросла бы втрое, до трех миллионов долларов. Собеседник пилота по имени Александр даже показывал видео, на котором демонстрировались якобы предназначенные летчику деньги.

Украинская разведка планировала, что летчик угонит самолет во время полета над акваторией Черного моря и направит его на аэродром в Одесской области через воздушное пространство Румынии. Пилот должен был провести истребитель над городом Констанца.

О неудачной операции украинской разведки стало известно ранее 11 ноября. Пилоты ВКС по инструкции сообщили начальству о контактах с иностранными гражданами, и российская спецслужба устроила оперативную игру с противником. Ее итогом стал удар по главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в городе Бровары Киевской области и аэродрому «Староконстантинов» в Хмельницкой области с истребителями F-16.