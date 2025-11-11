Стали известны подробности о территории обрушившегося в Подмосковье комплекса

В Красногорске попросили отдать территорию обрушившегося комплекса под соцнужды

Жители Красногорска за несколько дней до обрушения «Снежкома» попросили отдать территорию бывшего горнолыжного комплекса под социальные нужды. Они массово начали писать заявки на обсуждения по изменению генплана Красногорска, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Активисты отправляли заявки на участие в общественных слушаниях по изменению генплана Красногорска. Заявлялось, что участок планируют отдать под строительство многоэтажных жилых домов на 3720 человек. Жители же хотели бы видеть на этой территории поликлиники и школы. В обращении говорилось, что жилая застройка «ухудшит социальный баланс района».

В подмосковном Красногорске во вторник, 11 ноября, обломки сносимого горнолыжного комплекса «Снежком» выбили окна в домах и повредили автомобили. Произошедшее попало на видео.

Известно о трех пострадавших. Было возбуждено уголовное дело по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») УК РФ.