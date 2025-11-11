Трамп высказался о необычной угрозе для США

Трамп: Программа выдачи продуктовых талонов ставит США под угрозу

Программа выдачи продуктовых талонов (SNAP) ставит США под угрозу. О необычной проблеме высказался американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что поддерживает выдачу бесплатного питания «людям, которые действительно должны его получать», однако многие специально уходят с работы, чтобы получить право на бесплатную еду.

«Знаете, это действительно ставит под угрозу страну. Трудоспособные люди, которые могут выполнять свою работу, уходят с работы, поскольку считают, что так проще. Цель [программы] не в этом», — сказал он.

Ранее Трамп предупредил о грозящей США катастрофе. По его словам, Штаты будут вынуждены вернуть более двух триллионов долларов, если Верховный суд страны признает введенные Трампом пошлины незаконными.