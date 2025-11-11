Мир
Трамп заявил о заказе «произведения искусства» для Вооруженных сил США

Трамп: США заказали множество обновленных версий бомбардировщиков В2
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Handout . / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Арлингтонском кладбище по случаю Дня ветеранов заявил о том, что власти недавно заказали множество «произведений искусства» для вооруженных сил страны — обновленных бомбардировщиков В2, пишет РИА Новости.

Трамп отметил, что эти бомбардировщики прекрасны и вся страна их уважает, особенно после их работы в Иране.

«Какую работу они проделали, в одно мгновение полностью уничтожив ядерный потенциал Ирана», — добавил президент США.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки планируют разместить огромную военную базу на границе Газы и Израиля. Вашингтон планирует вложить в нее 500 миллионов долларов. Если проект будет реализован, то база станет первым масштабным американским военным объектом на территории Израиля.

