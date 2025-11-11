ЦСКА расторг контракт с канадским хоккеистом

ЦСКА расторг контракт с канадским вратарем Спенсером Мартином

Руководство хоккейного клуба ЦСКА расторгло контракт с канадским вратарем Спенсером Мартином. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду.

Мартин присоединился к армейцам перед стартом сезона-2025/2026, подписав двухлетний контракт. В регулярном чемпионате он провел 14 матчей. Голкипер дважды сыграл «на ноль» и отразил 90,5 процента бросков. 5 ноября ЦСКА поместил вратаря в список отказов.

Ранее Мартин выступал в Национальной хоккейной лиге за «Каролину», «Ванкувер», «Колорадо» и «Коламбус», а также в АХЛ за «Чикаго Вулвс».

После 25 матчей ЦСКА набрал 26 очков и занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.