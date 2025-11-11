Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:29, 12 ноября 2025Бывший СССР

Украина отрезала часть Днепропетровской области от железнодорожного сообщения

Украина отрезала станцию Чаплино от ж/д сообщения из-за рисков для пассажиров
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Станцию Чаплино в Днепропетровской области Украины отрезали от железнодорожного сообщения. Теперь поезда ходят максимум до станции Синельниково, об этом сообщает портал Dnepr.info, ссылаясь на данные предприятия «Украинские железные дороги» (ПАО «Укрзализниця»).

Маршрут поездов временно сократили из соображений безопасности — из-за рисков для пассажиров, держащих путь в направлении прифротновых территорий. Временной период ограничений будет зависеть от дальнейших условий.

Ранее сообщалось, что Славянск и Краматорск в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) временно отрезали от железнодорожного сообщения. По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, это было «тяжелое, но важное решение ради сохранения жизней».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье ребенок подорвался на заминированной пачке денег

    Российский военный отбил свою машину у ВСУ и вывез раненых товарищей

    Показаны последствия удара по энергосистеме Украины

    На Украине предрекли продвижение ВС России в Запорожской области

    В Китае разработали плавающий ЗРК «для вторжения на Тайвань»

    79-летний ветеран расправился со сломавшим ему ноги голым преступником

    Украина отрезала часть Днепропетровской области от железнодорожного сообщения

    Назван фаворит товарищеского матча между сборными России и Перу

    Москвичам назвали дату первого снега

    В Госдуме назвали единственный способ обзавестись жильем для молодой семьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости