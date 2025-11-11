Украина отрезала часть Днепропетровской области от железнодорожного сообщения

Украина отрезала станцию Чаплино от ж/д сообщения из-за рисков для пассажиров

Станцию Чаплино в Днепропетровской области Украины отрезали от железнодорожного сообщения. Теперь поезда ходят максимум до станции Синельниково, об этом сообщает портал Dnepr.info, ссылаясь на данные предприятия «Украинские железные дороги» (ПАО «Укрзализниця»).

Маршрут поездов временно сократили из соображений безопасности — из-за рисков для пассажиров, держащих путь в направлении прифротновых территорий. Временной период ограничений будет зависеть от дальнейших условий.

Ранее сообщалось, что Славянск и Краматорск в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) временно отрезали от железнодорожного сообщения. По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, это было «тяжелое, но важное решение ради сохранения жизней».