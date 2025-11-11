Культура
Умерла сыгравшая в 275 проектах кинозвезда Салли Керкленд

Звезда Голливуда Салли Керкленд ушла из жизни в возрасте 84 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Fred Prouser BS / ME / Reuters

Актриса многочисленных фильмов и сериалов Салли Керкленд ушла из жизни в возрасте 84 лет в США. Об этом сообщает издание People.

Известно, что 31 октября звезда Голливуда отпраздновала свой день рождения. Салли родилась в 1941 году в Нью-Йорке. Всего Керкленд сыграла в более 275 проектах, а также в по меньшей мере 160 телешоу. Впервые она появилась в кино в 1960 году в качестве безымянной статистки, а свою последнюю роль сыграла в 2025-м.

Среди ее работ были и по-настоящему популярные картины: «Брюс Всемогущий», «Мыслить как преступник», «Няня» (оригинал сериала «Моя прекрасная няня»). Она получала номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус», а всего за карьеру стала лауреатом сорока наград и номинаций. В качестве преподавателя актерского мастерства она сотрудничала с Сандрой Буллок, Барброй Стрейзанд и Лайзой Миннелли.

Ранее стало известно, что британская актриса Полин Коллинз, известная по роли в культовом сериале «Доктор Кто», ушла из жизни.

