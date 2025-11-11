Мир
05:45, 11 ноября 2025Мир

В Болгарии резко высказались о ЕС

Депутат Михайлов: Болгария не имеет преимуществ от членства в ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Florion Goga / Reuters

Болгария не имеет никаких значимых преимуществ от членства в Европейском союзе (ЕС), а обещания справедливости и верховенства закона так и остались обещаниями. Об этом в интервью РИА Новости заявил болгарский депутат и глава партии «Величие» Ивелин Михайлов.

По его словам, когда Болгария вступала в ЕС, он был «полон надежд» и верил в улучшение ситуации. Он напомнил, что до прихода в политику руководил крупным бизнесом, который был разрушен. Депутат представлял в ЕС доказательства нарушений прав человека и частной собственности в Болгарии, но это ни к чему не привело.

«Сейчас я не вижу реальных преимуществ от членства в ЕС. Единственным ожидаемым преимуществом было правосудие и честные правила, но сегодня то, что я вижу, является катастрофой для моей страны», — высказался он, подчеркнув, что Брюссель «поддерживает мафиозные правительства» и препятствует развитию бизнеса в странах Восточной Европы.

Ранее Михайлов заявил, что Болгария потеряла от 15 до 20 миллиардов евро из-за антироссийских санкций. По его словам, туристический сектор и рынок недвижимости сильно зависели от россиян, поэтому санкции очень вредят стране.

    Все новости