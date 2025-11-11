Мир
15:36, 11 ноября 2025

В ЕС осудили планы Еврокомиссии по созданию разведки

Евродепутат Вилимски осудил планы ЕК по созданию разведывательного органа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Депутат Европарламента Гаральд Вилимски осудил планы председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по созданию нового разведывательного органа. Его слова передает ТАСС.

«Теперь она хочет взять под свой контроль спецслужбы и разведывательную информацию. Это чистой воды злоупотребление властью, мощный удар по национальному суверенитету», — заявил евродепутат.

По словам Вилимски, решение ЕК является очередным шагом в сторону «систематической концентрации власти». Он отметил, что вместо демократического контроля фон дер Ляйен создает «теневую структуру, которая поставит национальные разведывательные службы под надзор Брюсселя» без мандата, прозрачности и оснований.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена создать разведывательный орган для укрепления возможностей Евросоюза в области безопасности и разведки.

