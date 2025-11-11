В Латвии прекратили уголовное дело против защищавшего русский язык депутата

В Латвии прекратили дело в отношении депутата Росликова о сотрудничестве с РФ

В Латвии прекратили уголовное дело по статье о сотрудничестве с Россией против экс-депутата Алексея Росликова. Об этом рассказал парламентарий в своем Telegram-канале.

При этом, по его словам, другое его дело о разжигании межнациональной розни ушло в суд. Он добавил, что ему грозит заключение на срок до 5 лет с возможностью условного срока.

Ранее Росликову угрожали заключением на 25 лет за поддержку России. Он тогда предположил, что суд над ним состоится в начале года и что ему дадут реальный срок.

До этого спецслужбы Эстонии запретили Росликову въезд в республику. Он прокомментировал его нецензурными словами.