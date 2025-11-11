В МИД России назвали провокацией инциденты с дронами в Европе

Заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский назвал провокацией инциденты с дронами в Европе. Его слова передает РИА Новости.

«Москва не то, что запрашивала консультации, Москва их предлагала с первого дня буквально, когда случались инциденты, которые, как вы знаете, привели к совершенно ненужному перекрытию границ и другим недружественным шагам», — подчеркнул дипломат.

Любинский отметил, что с европейской стороны не было «абсолютно никакой реакции» на предложения. По словам замглавы МИД, в связи с этим Россия укрепляется «в понимании того, что все это хорошо спланированная провокация».

Ранее стало известно, что в Германии с начала 2025 года зафиксировали тысячи инцидентов с несанкционированным использованием беспилотников разных видов и размеров.