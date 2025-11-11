Россия
В московской школе подростки отравились пивом с транквилизатором во время учебы

«112»: В школе на западе Москвы ученики отравились пивом с транквилизатором
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В школе на западе Москвы подростки отравились пивом с транквилизатором прямо во время учебы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации издания, алкоголь с лекарственным препаратом в школу принесли десятиклассники, решив выпить его в стенах образовательного учреждения. Предварительно, в результате госпитализировано пять человек.

В свою очередь, «Осторожно, новости» уточнили, что речь идет о школе №1448 на улице Пырьева в Раменках. Очевидцы рассказали, что на территорию учебного заведения прибыли пять бригад скорой помощи, а в кабинете, где находились отравившиеся подростки, зашторивали окна.

Директор школы Ольга Дмитриева в комментарии «Ленте.ру» подтвердила, что пятеро учеников, предположительно, употребили рецептурный препарат. На странное поведение подростков во время урока обратила внимание их классный руководитель. Информация о происшествии направлена в правоохранительные органы. «Ученикам оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Школа проводит внутреннее расследование, по итогам которого будет принято решение о дисциплинарной ответственности учеников», — подчеркнула Дмитриева.

Ранее в Омске 30 детей и несколько учителей отравились творожной запеканкой. Как выяснилось, после обеда в столовой у всех пострадавших началась диарея. Предположительно, отвечающая за питание компания с нарушениями хранила продукты.

