14:04, 11 ноября 2025Экономика

В Подмосковье построили вип-ЖК для белок

В Балашихе для белок соорудили вип-кормушку
Мария Черкасова

Фото: MargJohnsonVA / Shutterstock / Fotodom

В подмосковной Балашихе соорудили вип-кормушку для белок. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка Москвы».

Кормушка называется «ЖК Белочка Парк». Это сооружение с подсветкой, панорамными «окнами» и светящейся вывеской. На дереве рядом с кормушкой расположилась камера наблюдения.

Ранее в московском районе Кунцево заметили краснокнижную белку-летягу (летягу обыкновенную). До этого было известно, что белка-летяга обитает на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.

Москвичам рекомендуют подкармливать белок и птиц зимой, особенно в периоды сильных морозов. Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы советуют использовать для кормления кедровые и лесные орехи, сырые семечки подсолнечника или тыквы, сушёные ягоды, а также шишки с семенами. Такие кормушки часто посещают и белки, и птицы.﻿

