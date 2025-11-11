В Подмосковье построили вип-ЖК для белок

В Балашихе для белок соорудили вип-кормушку

В подмосковной Балашихе соорудили вип-кормушку для белок. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка Москвы».

Кормушка называется «ЖК Белочка Парк». Это сооружение с подсветкой, панорамными «окнами» и светящейся вывеской. На дереве рядом с кормушкой расположилась камера наблюдения.

Ранее в московском районе Кунцево заметили краснокнижную белку-летягу (летягу обыкновенную). До этого было известно, что белка-летяга обитает на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.

Москвичам рекомендуют подкармливать белок и птиц зимой, особенно в периоды сильных морозов. Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы советуют использовать для кормления кедровые и лесные орехи, сырые семечки подсолнечника или тыквы, сушёные ягоды, а также шишки с семенами. Такие кормушки часто посещают и белки, и птицы.﻿