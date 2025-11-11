Военный эксперт Кнутов: Западу нужны ракеты «Кинжал» и стекло в МиГ-31

Российские самолеты МиГ-31 обладают ракетами «Кинжал» и уникальным стеклом, способным выдерживать температуру до трех тысяч градусов. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, чьи слова приводит aif.ru.

Он рассказал, что на истребителе стоит новая станция наведения ракет и радиолокационный прицел.

«Интерес могут представлять даже компоненты, из которых МиГ-31 создавался. Например, стекло его кабины может выдерживать температуры более чем в три тысячи градусов и является уникальным», — пояснил эксперт.

Кнутов считает, что для западной разведки эти компоненты боевой машины представляют огромную ценность.

Ранее стало известно, что сотрудники украинской военной разведки намеревались завербовать российских летчиков, обещая выплатить им три миллиона долларов. ГУР планировало направить МиГ-31 в Румынию, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.