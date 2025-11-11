Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:44, 11 ноября 2025Россия

В России объяснили попытку Украины угнать носитель гиперзвуковых «Кинжалов»

Военкор Коц: Киев рассчитывал на медийный эффект от угона МиГ-31К
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Военкор Котенок»

В России объяснили попытку Украины угнать носитель гиперзвуковых «Кинжалов» — истребителя МиГ-31К. Своим мнением по поводу случившегося поделился военкор Александр Коц в Telegram.

О попытке угона борта стало известно утром 11 ноября, об этом сообщила Федеральная служба безопасности России.

Коц считает, что операция украинских спецслужб была нацелена прежде всего на получение медийного эффекта. По его мнению, «перемога» в инфополе сейчас крайне нужна Владимиру Зеленскому на фоне неудач украинских войск и продвижением Российской армии сразу на нескольких участках.

По данным ФСБ, целью угона МиГ-31К была последующая организация провокации против одной из военных баз НАТО. При этом летчика предполагалось ликвидировать с помощью отравляющего вещества, подаваемого в кислородную маску.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина целый год вербовала пилотов для угона МиГ-31. Летчику предлагали отравить командира экипажа и присылали фото с горой денег

    Главу евродипломатии призвали вернуться в школу из-за незнания истории

    Германия задумала увеличить финансирование помощи Украине

    Москвичке ампутировали кисти рук из-за связывания

    В московском ТЦ открыли бордель

    Кит чуть не проглотил ныряльщицу и попал на видео

    Ставку по семейной ипотеке в России захотели повысить до 12 процентов

    Раскрыт самый полезный метод приготовления кофе

    В ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте появились жертвы

    В России объяснили попытку Украины угнать носитель гиперзвуковых «Кинжалов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости