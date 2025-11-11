Военкор Коц: Киев рассчитывал на медийный эффект от угона МиГ-31К

В России объяснили попытку Украины угнать носитель гиперзвуковых «Кинжалов» — истребителя МиГ-31К. Своим мнением по поводу случившегося поделился военкор Александр Коц в Telegram.

О попытке угона борта стало известно утром 11 ноября, об этом сообщила Федеральная служба безопасности России.

Коц считает, что операция украинских спецслужб была нацелена прежде всего на получение медийного эффекта. По его мнению, «перемога» в инфополе сейчас крайне нужна Владимиру Зеленскому на фоне неудач украинских войск и продвижением Российской армии сразу на нескольких участках.

По данным ФСБ, целью угона МиГ-31К была последующая организация провокации против одной из военных баз НАТО. При этом летчика предполагалось ликвидировать с помощью отравляющего вещества, подаваемого в кислородную маску.