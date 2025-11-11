Депутат Колесник: ФСБ сработала очень четко и предотвратила угон МиГ-31

Главное управление разведки (ГУР) Украины не смогло провести операцию по угону российского истребителя МиГ-31, потому что Федеральная служба безопасности (ФСБ) четко отработала контрразведывательную комбинацию. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее сообщалось о том, что сорвана операция военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 и вербовке пилотов. С помощью него Киев хотел устроить провокацию против НАТО.

Колесник заявил, что в данной ситуации можно отметить патриотизм российского летчика, который не поддался провокации, и слаженную работу сотрудников ФСБ. Депутат добавил, что имена тех, кто участвовал в этой специальной операции, вряд ли будут разглашаться.

«Но Федеральная служба безопасности, надо отдать должное, сработала очень четко. И у нас пилоты патриотичные, не только как Кузьминов, который сбежал в Испанию. Таких, как он, у нас единицы», — сказал парламентарий.

Как сообщалось ранее, сотрудники украинской военной разведки намеревались завербовать российских летчиков, обещая выплатить им три миллиона долларов. ГУР планировало направить МиГ-31 в Румынию, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.