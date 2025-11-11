Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:33, 11 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на попытку украинской разведки угнать МиГ-31

Депутат Колесник: ФСБ сработала очень четко и предотвратила угон МиГ-31
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Главное управление разведки (ГУР) Украины не смогло провести операцию по угону российского истребителя МиГ-31, потому что Федеральная служба безопасности (ФСБ) четко отработала контрразведывательную комбинацию. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее сообщалось о том, что сорвана операция военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 и вербовке пилотов. С помощью него Киев хотел устроить провокацию против НАТО.

Колесник заявил, что в данной ситуации можно отметить патриотизм российского летчика, который не поддался провокации, и слаженную работу сотрудников ФСБ. Депутат добавил, что имена тех, кто участвовал в этой специальной операции, вряд ли будут разглашаться.

«Но Федеральная служба безопасности, надо отдать должное, сработала очень четко. И у нас пилоты патриотичные, не только как Кузьминов, который сбежал в Испанию. Таких, как он, у нас единицы», — сказал парламентарий.

Как сообщалось ранее, сотрудники украинской военной разведки намеревались завербовать российских летчиков, обещая выплатить им три миллиона долларов. ГУР планировало направить МиГ-31 в Румынию, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина целый год вербовала пилотов для угона МиГ-31. Летчику предлагали отравить командира экипажа и присылали фото с горой денег

    Объявлено об ударе возмездия за попытку ГУР угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

    Вербовщик обещал российскому пилоту пиво и пышногрудых барышень за угон МиГ-31

    В США рассказали о фуроре Су-57

    Главу евродипломатии призвали вернуться в школу из-за незнания истории

    Германия задумала увеличить финансирование помощи Украине

    Москвичке ампутировали кисти рук из-за связывания

    В московском ТЦ открыли бордель

    Кит чуть не проглотил ныряльщицу и попал на видео

    Ставку по семейной ипотеке в России захотели повысить до 12 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости