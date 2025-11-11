Пушков: Советы Ниинисте о переговорах с Россией уже не спасут Европу

Предложение бывшего президента Финляндии Саули Ниинисте о переговорах с Россией уже не спасет Европу. Так его идею оценил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, европейские лидеры рассчитывали, что конфронтация с Россией прибавит Европе «веса» в мире, однако на деле все оказалось наоборот. Он подчеркнул, что новые центры силы уже не хотят вести дела с «приходящим в упадок» Европейским союзом (ЕС).

«Ниинисте — политик мудрый и опытный. Однако, боюсь, его рекомендации Европу уже не спасут. ЕС отказался от дипломатии, замкнулся на Украине и закономерно платит за это цену. И чем дальше он будет идти по этому пути, тем меньше будет его глобальная роль», — указал Пушков.

Ранее Ниинисте заявил, что влияние Европы с начала века сильно уменьшилось, в том числе из-за конфликта на Украине. «Я до сих пор нахожу забавным, когда европейцы заявляют, что не разговаривают с [президентом России Владимиром] Путиным, но когда [президент США Дональд] Трамп поговорит, мы идем и слушаем, что обсуждалось», — отметил он.