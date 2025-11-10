Экс-президент Финляндии Ниинисте: Европа пропала из властного квартета в мире

На рубеже 1990-2000-х годов многие прислушивались к Европейскому союзу (ЕС), однако сейчас влияние Европы стало заметно меньше. Необычное последствие конфликта на Украине назвал бывший президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью Yle.

По его словам, теперь решающие голоса принадлежат США, Китаю и России. Он выразил уверенность в том, что европейским странам следует поддерживать связи с Россией, раз это делает Вашингтон.

«Я видел властные структуры в виде квадрата, в котором был ЕС. Теперь, к сожалению, они превратились в треугольник. Я до сих пор нахожу забавным, когда европейцы заявляют, что не разговаривают с [президентом России Владимиром] Путиным, но когда [президент США Дональд] Трамп поговорит, мы идем и слушаем, что обсуждалось», — сказал Ниинисте.

Ранее он раскрыл детали разговора с Путиным о вступлении Финляндии в НАТО. По его словам, Путин отреагировал «на удивление спокойно», при этом российский лидер ответил, что членство Финляндии в альянсе станет ошибкой.