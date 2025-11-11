В России раскрыли место запуска украинских БЭК по Туапсе

Эксперт Дандыкин: БЭК могли запустит на Туапсе из Одессы или Черноморска

Украинские безэкипажные катера (БЭК) могли запустить на Туапсе из Одессы или Черноморска. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, чьи слова приводит aif.ru.

«Думаю, катера могли идти из акватории Одессы и Черноморска. Вполне вероятно, второй пункт — это Очаков», — сказал он.

По его словам, сейчас БЭКи могут пройти около 370 километров. Дандыкин также добавил, что задачей противника являются удары по нефтяным терминалам.

10 ноября Туапсе попытались атаковать четыре украинских БЭК. По информации властей, ударная волна от взрыва повредила двухэтажный дом — у него оказалось повреждено остекление на втором этаже. Кроме того, волна также посекла гараж и лодочный ангар.